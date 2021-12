Luis Díaz eleito melhor avançado dos meses de outubro e novembro

Extremo do FC Porto foi decisivo várias vezes durante os dois meses

É, a par de Darwin, o melhor marcador do campeonato, apesar de não jogar no meio, e foi considerado o melhor avançado dos meses de outubro e novembro. Luis Díaz bateu a concorrência de um bracarense e de um gilista para amealhar o prémio.

Com 28,57% dos votos dos treinadores da competição, o jogador do FC Porto foi mais votado do que Ricardo Horta, do Braga, que somou 20,63%, e do que Fran Navarro, do Gil Vicente, que amealhou 10,32% das preferências.

Em outubro e novembro, Díaz realizou um total de cinco partidas, tendo marcado nesse período cinco golos e feito uma assistência.