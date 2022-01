Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo de sábado frente ao Estoril, da 17.ª jornada da Liga Bwin.

Luis Díaz e Sérgio Oliveira com mercado: "Confio muito no presidente, que tem 63 títulos no futebol. Naquilo que é a composição do plantel e nas entradas e saídas do mesmo."

Escassez de centrais: "A minha preocupação é sempre a de encontrar soluções, esse é o meu papel. Temos dois centrais bastante experientes que gostaríamos de ter e não estão. Em relação ao resto, o futuro próximo, eu falo com o presidente diariamente e estamos de acordo sobre algumas situações que se estão a passar. Não sou adepto número 1 do mercado, mas temos de viver com ele."