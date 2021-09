Luis Díaz é referência no FC Porto B: "É alguém para quem olho na equipa principal..."

Danny Loader, em antevisão ao jogo frente ao Chaves (domingo, 14h00, na sexta jornada da Liga SABSEG), explicou a razão de ver Luis Díaz como referência.

Equipa e reforços: "Como equipa, estamos muito unidos e mentalmente bem. Essa é a grande diferença entre esta época e a anterior, estamos mais unidos enquanto equipa. As sensações são boas e estamos num bom momento. Mesmo na pré-época o espírito da equipa já era muito bom. Fizemos excelentes contratações e chegaram bons jogadores, jogadores com muita qualidade e experiência. Tenho a certeza de que esta época vai ser melhor do que a época passada."

Chaves: "O Chaves é uma boa equipa, sobretudo a jogar em casa. Vai ser um jogo difícil, mas ganhámos os dois últimos jogos e queremos prolongar este momento, conquistando os três pontos. Sentimo-nos muito bem para este jogo."



Trabalho: "Da minha parte, os adeptos podem esperar mais golos e mais envolvimento nos golos. Quero mostrar mais de mim dentro do campo. Quero mostrar tudo o que posso dar, pois sinto que ainda não atingi o auge das minhas capacidades. Todas as semanas darei o meu melhor para ajudar a equipa a conquistar os três pontos."



Luis Díaz é referência: "Gosto do Luis Díaz, porque dá tudo dentro do campo e faz a diferença para a equipa. O Luis Díaz é alguém para quem olho na equipa principal."