Luis Díaz despede-se do FC Porto, agradece a Pinto da Costa e Sérgio Conceição

Jogador recorreu às redes sociais no dia em que se oficializou a ligação ao Liverpool

Luis Díaz recorreu às redes sociais no dia em que se oficializou a ligação ao Liverpool, deixando palavras dirigidas ao FC Porto, com destaque para o presidente, treinador e adeptos.

"FC Porto és eterno para mim. Agradeço a Deus por me trazer para um clube que se tornou a minha casa e a casa da minha família. OBRIGADO FC Porto, porque levo comigo as melhores recordações de um Dragão lotado... o barulho, a emoção, o afecto e o apoio incondicional, são sensações únicas que sempre recordarei! Obrigado, Presidente, por ter apostado em mim. Obrigado, míster, pelo que aprendi. Agradeço aos meus companheiros de equipa, porque no futebol nada pode ser feito sozinho. Agradeço aos adeptos que sempre me apiaram. Obrigado à cidade do Porto por me ter recebido e por ter recebido o meu maior presente, a minha filha Roma, que é e será a casa da minha família. Agradeço à minha mulher, aos meus pais e à minha família por serem o pilar que me tem apoiado ao longo dos anos, à minha equipa e a todas as pessoas que acreditaram em mim. Obrigado. Sinto-me mais um dragão e vou carregar-vos no meu coração azul e branco", pode ler-se.