Luis Díaz: contas a ajustar com o Braga e nova chance para pôr fim ao enguiço

São nove as equipas da Liga Bwin a quem Luis Díaz já marcou desde que assinou pelo FC Porto. Esta temporada, o colombiano juntou Marítimo e Sporting à lista. O Braga, tem conseguido escapar.

Goleador-mor do FC Porto em 2021/22, com 12 tentos marcados nas diversas provas, Luis Díaz terá este domingo a chance de pôr fim a um enguiço com o Braga.

Desde que chegou a Portugal, em 2019, o colombiano vitimou metade das equipas que integram o campeonato, mas não conseguiu marcar nas seis ocasiões em que defrontou os arsenalistas, pelo que tentará abrir a conta com à sétima tentativa.

E há outro dado a apimentar este desafio pessoal: o extremo não marca há dois jogos e, caso volte a ficar em branco, atravessará a maior "seca" na presente temporada, se assim se pode chamar, o que é bem ilustrativo da fase que atravessa.

Os embates recentes mostram que os arsenalistas se transformaram num osso bem duro de roer para os dragões, que venceram apenas um dos últimos sete duelos. A título individual, "Lucho" é um bom exemplo dessas dificuldades: além de estar em branco, também não sabe o que é vencer o adversário de amanhã. Até porque no último triunfo azul e branco, em setembro do ano passado (3-1 no Dragão), Díaz não foi opção por estar suspenso. Na memória do internacional cafetero estará, ainda, o cartão vermelho que viu na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de 2020/21, resultante do lance que lesionou gravemente David Carmo. Esse jogo terminou empatado (1-1) e na segunda mão, o Braga venceu por 2-3 no reduto portista.

Um conjunto de fatores que poderá funcionar como tónico de motivação suplementar para Luis Díaz, líder da lista de melhores marcadores da Liga Bwin, com 10 golos; na perseguição, curiosamente, surge o nome de Ricardo Horta, com menos um. Amanhã, os dois poderão esgrimir argumentos no relvado do Dragão.