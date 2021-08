Luis Díaz: "Contaram com a sorte, foram à baliza uma vez e marcaram"

Declarações de Luis Díaz à SportTV após o empate a um golo frente ao Marítimo, na terceira ronda da Liga Bwin.

Parabéns à equipa, apesar do empate: "Creio que primeiro de tudo, posso falar neste grupo, que fez um grande jogo, não saímos com a vitória, o que falhou foi a definição, creio eu. Tivemos muitas ocasiões na primeira parte. Podíamos ter saído com um triunfo. Penso que foi por aí. Mas foi um grande jogo, do início até ao fim. Parabéns ao grupo."

Golo do Marítimo marcou o FC Porto? "Sim. Um momento de uma primeira parte que foi toda nossa. Contaram com a sorte, foram à baliza uma vez e marcaram. O futebol é isto. Cobram-te quando não consegues concretizar. Há que preparar os jogos que vêm aí. Há muito campeonato pela frente, agora é importante descansar."

Lance do golo do FC Porto: "Quando cheguei à jogada, não vi bem o que se passou. Seja quem for, tanto faz, estou bem, é igual para mim, eu ou o Taremi. Problema físico? Está tudo bem, tudo bem."