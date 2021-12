Luis Díaz bate Darwin e Nakajima e é eleito melhor jogador de novembro da Liga Bwin

Extremo colombiano do FC Porto superou a concorrência de Darwin (Benfica) e de Nakajima (Portimonense), sendo assim distinguido pelo Sindicato dos Jogadores.

Luis Díaz foi eleito o melhor jogador do mês de novembro da Liga Bwin, numa distinção atribuída pelo Sindicato dos Jogadores.

O internacional colombiano, com 18,30 por cento dos votos, superou a concorrência de Darwin Núñez (Benfica), que teve 14,33 por cento, e de Shoya Nakajima (Portimonense), com 9,88 por cento.

Luis Díaz marcou três golos nos dois jogos disputados pelo FC Porto no mês de novembro na Liga Bwin (triunfos sobre Santa Clara e Vitória de Guimarães).

Em outubro, a distinção de melhor jogador da Liga Bwin foi atribuída a Mehdi Taremi, enquanto João Mário, médio do Benfica, a recebeu em setembro.

Nesta distinção do Sindicato dos Jogadores, o melhor jogador do mês da Liga Bwin "é encontrado através do valor médio das pontuações dadas pelos três diários desportivos - A Bola, O Jogo e Record - no período correspondente à votação (ponderação final de 60 por cento) e das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé (ponderação final de 40 por cento)".