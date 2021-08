No Marítimo-FC Porto, Luis Díaz fez o centésimo jogo com a camisola dos dragões e marcou um golo.

A atravessar o melhor momento da carreira, Luis Díaz cumpriu no domingo, no reduto do Marítimo, o centésimo jogo oficial com a camisola do FC Porto.

O extremo, contratado em 2019 ao Junior Barranquilla, ocupa o quarto posto na lista dos colombianos com mais jogos de dragão ao peito.

Acima de "Lucho", surgem os "históricos" James (108), Guarín (116) e Jackson (136).