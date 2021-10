Luis Díaz alimenta os rumores, mas mudança de agente é negada

Extremo tem sido associado com muita insistência ao Newcastle e até a um novo empresário. Fonte próxima nega mudança.

Os clubes alegadamente interessados em contratar Luis Díaz começam a amontoar-se na Imprensa internacional. Do Real Madrid ao Barcelona, passando pelo Everton, pela Roma, pelo Bayern Munique, pelo Sevilha e, ultimamente, pelo Newcastle, são vários os possíveis destinos apontados ao colombiano, que até estaria a ponderar uma mudança para a "carteira" do israelita Pini Zahavi no sentido de facilitar a transferência, nomeadamente para a Premier League.

Uma fonte próxima do atleta, contudo, desmentiu a O JOGO que tal hipótese esteja a ser equacionada e garantiu que, desde o fecho do mercado, em agosto, não surgiu nada de relevante em relação ao futuro do segundo melhor marcador do FC Porto em 2021/22.

Díaz, recorde-se, está contratualmente ligado aos dragões até 2024 e tem uma cláusula de rescisão de 80 M€.