Luis Díaz: a meta, o melhor arranque e a estreia ao nível de um histórico

Pai do internacional colombiano acredita que ultrapassar o registo da época passada deve ser um objetivo.

A primeira temporada no FC Porto terminou com Luis Díaz a marcar 14 golos. Um registo alto, mas que pode - e deve - funcionar como um objetivo a alcançar, segundo o pai, Manuel Díaz.

"Na minha opinião, tem de passar por melhorar a marca que alcançou na última época", avança o pai de "Lucho", na expectativa para perceber como vai encerrar 2020/21.

"Vamos ver o que vai acontecer esta temporada, que ainda está a começar. Ele arrancou com o pé direito e o objetivo é que chegue ainda mais longe", refere.

A realizar o melhor arranque

Três ações decisivas em quatro encontros fazem deste começo de época o melhor da carreira de Luis Díaz. Com exceção da receção ao Marítimo, em que esteve uns furos abaixo do que Sérgio Conceição espera dele, o extremo tem tido um impacto tremendo no rendimento ofensivo do FC Porto, mesmo não tendo realizado qualquer jogo completo - foi suplente utilizado em um e substituído em três.

"El Guajiro" entrou em 2020/21 a marcar ao Boavista, na segunda jornada do campeonato, e deu força ao bom momento que atravessa com uma assistência no clássico com o Sporting, na ronda seguinte, e um golo o Manchester City, na Liga dos Campeões.

Estreia ao nível de um histórico

O golo que apontou ao Manchester City permitiu a Luis Díaz entrar para a história do futebol colombiano. De acordo com o "Mister Chip", o extremo do FC Porto foi apenas o terceiro "cafetero" a marcar na estreia na fase de grupos da Champions, depois de Asprilla ter feito o mesmo em 1997, pelo Newcastle, e Lucumi o ter imitado em 2019, pelo Gent.

De resto, esta foi também a primeira ronda da competição com três colombianos a faturar: Díaz, Muriel e Zapata (ambos Udinese).