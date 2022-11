Luis Chávez a caminho do FC Porto depois do Mundial, dizem no México

O FC Porto terá chegado a acordo com o Pachuca para a transferência de Luis Chávez, médio de 26 anos. O jogador viaja para Portugal depois do Mundial'2022, dizem no México.

Luis Chávez pode tornar-se reforço de inverno para o FC Porto. Segundo avançam na imprensa mexicana, os dragões já chegaram a acordo com o Club Pachuca para a transferência do médio de 26 anos.

O internacional mexicano tem grandes probabilidades de ser convocado para o Mundial do Catar - vai fazer parte dos convocados para os jogos de preparação com o Iraque e a Suécia daqui a duas semanas - e viajaram para Portugal depois da presença no Campeonato do Mundo.

Chávez estará a ser seguido pelos azuis e brancos desde o início de 2022 e a boa temporada que fez com o Pachuca, que se coroou campeão do México, ajudou a convencer os responsáveis do emblema portista.

O médio estreou-se como sénior no Club Tijuana e em 2019 mudou-se para o Pachuca. Soma 129 jogos no primeiro escalão do futebol daquele país. Foi sete vezes internacional pela seleção tricolor.

Recorde-se que, em 2013, o FC Porto também fez negócio com o Pachuca, quando contratou Héctor Herrera.