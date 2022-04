O JOGO inicia uma série de quatro entrevistas - uma por cada década de liderança de Pinto da Costa no FC Porto - com personalidades ligadas ao clube. Luís César, ex-secretário técnico, é o primeiro. A viagem prossegue amanhã, com o "Capitão" João Pinto.

Conversas de Pinto da Costa antes das finais, segundo Luís César, eram sempre motivacionais. Entre 1982 e 1992 disputou quatro internacionais e venceu três, em que os dragões enfrentaram adversários difíceis no relvado... e não só.