Luís Castro: "Na altura nem sequer me sentia treinador principal do FC Porto..."

Declarações de Luís Castro em entrevista concedida ao "The Athletic".

Interesse de outros clubes: "Treinei na formação do FC Porto durante sete anos e treinei equipas da Liga dos Campeões e Liga Europa. Ganhámos títulos na Europa e na Ásia. Tivemos uma época interessante no Botafogo para um primeiro ano de projeto. É normal que o meu nome seja associado a outros clubes, mas estou muito focado no meu acordo com o Botafogo e com o John Textor."

Objetivos: "Não acho que vou ser um treinador de passar muito tempo no mesmo clube. Vou desenvolver-me, tenho um grande leque de objetivos a atingir. Quero trabalhar noutras regiões do Mundo. É normal que esteja com pressa - por causa da minha idade também - mas com consciência profissional."

Curta experiência na equipa principal do FC Porto [rendeu Paulo Fonseca, subindo da equipa B]: "Não penso nisso. Foi uma experiência rápida na minha vida. Na altura nem sequer me sentia treinador principal do FC Porto. Treinei alguns jogadores que agora estão no Mundial'2022. Era um bom plantel. Estive no clube durante 10 anos e tenho uma boa relação com esses jogadores."