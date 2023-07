Luís Castro critica: "No outro dia disseram que gostava do Otávio..."

Declarações de Luís Castro, treinador do Al Nassr, após a vitória frente ao Farense (5-1), no Estádio do Algarve, em jogo de pré-época.

Como tem corrido este estágio de pré-época? "Passamos o máximo de informação nos treinos para estarem confortáveis no jogo. Estou satisfeito com o trabalho realizado, mas ainda está muito no início".

Cristiano Ronaldo: "Será um dos jogadores da história do futebol, um dos maiores de sempre. É normal que seja referência, já toda a gente sabe que é dedicado e obstinado pelo trabalho e essa energia é transmitida à equipa. Ele enquadra-se perfeitamente no futebol, no sentido de ultrapassar obstáculos e ter ambição".

Prevê uma boa época de estreia no clube? "Tenho cinco ou seis dias de trabalho, mas para já eles estão a absorver bem e a trabalhar bem. Nas transições têm-se empenhado e quando vejo empenho, fico satisfeito".

Al Nassr quer contratar Otávio? "Poderá haver jogadores a integrarem a equipa antes de partirmos para o Japão, mas não estamos a controlar. A administração sabe o que queremos e está fazer todos os esforços para uma época muito difícil. Há vários candidatos ao título, nós somos um deles e temos de nos apetrejar para isso. No outro dia perguntaram-me isso, respondi que estamos atentos a todos os jogadores e depois disseram que gostava do Otávio. Deturpar uma resposta não é bom. Otávio é bom jogador e todos os bons jogadores interessam ao Al Nassr".

Qual é o objetivo desta pré-época do Al Nassr? "É estarmos fortes para enfrentar todos os adversários. Com 11 dias de trabalho, o que vou relativizar são os resultados, mas é melhor ganhar para abordar melhor as competições. Irei olhar os jogos para os ganhar".