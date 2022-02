Luis Alberto e uma ausência para o jogo com o FC Porto: "É dos mais fortes com quem joguei"

Declarações de Luis Alberto, jogador da Lázio, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão do play-off de acesso aos "oitavos" da Champions, frente ao FC Porto, agendado para as 17h45 de quinta-feira, em Roma.

Evolução a nível pessoal: "Cresci muito em termos físicos e a nível defensivo. Posso ajudar ainda mais a equipa e marcar mais golos. Tenho de tentar mais o remate de meia distância, mas o mais importante é o equilíbrio da equipa. Tenho mais três anos de contrato e, se continuar, ficarei feliz."

FC Porto: "Todos os jogadores estão a remar para o mesmo lado e temos de pensar no jogo de amanhã. Só depois podemos pensar no Nápoles. O FC Porto é uma grande equipa. Em Portugal conseguimos encontrar espaços para criar oportunidades para marcar e amanhã já vamos contar com Ciro Immobile. Já mostrámos que somos fortes em todas as competições e que podemos competir com qualquer adversário. Podemos vencer amanhã."

Ausência de Zaccagni: "É um dos jogadores mais fortes com quem joguei."