Lugares anuais do FC Porto: já à venda online e amanhã nas lojas

Detentores de cadeira têm o seu lugar reservado até 15 de julho. Preços apresentam subida

Os Lugares Anuais para a próxima temporada poderão ser adquiridos presencialmente a partir de amanhã, embora já estejam disponíveis via online. Os preços apresentam um aumento em todas as categorias, mas vamos por partes.

Os detentores de Lugar Anual têm o espaço reservado até dia 15 de julho. Se não forem renovados até então, serão libertados para venda ou para troca nos dias 18 e 19 de julho, datas em que serão interrompidas as vendas online. A partir de 20 de julho é retomado a venda sem quaisquer condicionalismos.

Como aconteceu em anos anteriores, o Lugar Anual garante ao detentor os 17 jogos da Liga, os da Taça da Liga que venham a disputar-se no Dragão e ainda os da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Neste pack, os preços variam entre os 165 euros e os 1075, enquanto que há um ano andavam entre os 155 e os 1000 euros. Há, porém, a possibilidade de os associados escolherem a opção que contempla apenas os encontros do campeonato e da Taça da Liga, mas esta apenas está disponível para os que escolherem cadeiras na Superior Norte/Superbock (125 €), Arquibancada Poente/Nascente (150 €) e Lateral Poente/Nascente (170 €).

O FC Porto prevê um desconto de 15% para jovens (3 aos 25 anos), aplicável em todas as bancadas do Dragão, e para sócios de categoria reformado, aplicável nas bancadas Superior, Lateral e Arquibancada. Para as famílias poderá ser aplicado um desconto de 5%, na compra de dois ou mais lugares de elementos do mesmo agregado familiar: pai, mãe e filhos.