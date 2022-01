ENTREVISTA, PARTE IV - Lucho González, antigo jogador do FC Porto, a O JOGO, falou sobre a longevidade de Sérgio Conceição no clube.

Lucho González não se cruzou em campo com Sérgio Conceição, mas conhece bem o treinador e não está surpreendido com a longevidade no clube e muito menos com os resultados. O segredo, aponta, é conhecer o FC Porto e a cidade e identificar-se com os valores de ambos.