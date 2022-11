Lucho: "Histórias com Co Adriaanse? Podíamos ficar aqui até amanhã de manhã..."

Declarações de Lucho González, antigo jogador do FC Porto em conversa por videoconferência com Rui Miguel Tovar, no Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga que decorre até domingo, no Porto.

Co Adriaanse [treinador do FC Porto em 2005/06]: "Estava acostumado com a minha cultura, a ter um treinador próximo dos jogadores. Até na questão do idioma foi diferente: ele só falava inglês - eu pouco falava inglês - e tínhamos o Baía, o Pedro Emanuel e até o Rui Barros a traduzir para o resto do pessoal. Fiquei com a ideia de que foi uma estratégia do nosso grande presidente para pôr novamente em ordem o clube, depois do FC Porto ter sido campeão europeu. Era um pouco frio e distante, mas hoje, sendo também treinador, vejo que são particularidades da escola holandesa.

Histórias com Co Adriaanse: "Podíamos ficar aqui até amanhã de manhã... Lembro-me de duas situações na pré-época, por exemplo. Um dia pensávamos que íamos ter o domingo de folga e ele obrigou-nos a fazer 60 quilómetros de bicicleta. Outra vez, já ele dizia algumas coisas em português, pensávamos que o dia também ia ser tranquilo e ele levou-nos a fazer remo ou canoagem... Acho que desde então nunca mais entrei numa canoa (risos) Não quer dizer que não tenham êxito no futebol... mas que foi difícil, isso foi (risos)."