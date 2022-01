Lucho González: "Este FC Porto mostra estar acima da concorrência"

ENTREVISTA PARTE I - Em exclusivo a O JOGO, "El Comandante" lamentou a queda do FC Porto para a Liga Europa, elogiou Sérgio Oliveira, Vitinha e Pepe e diz que Conceição "encontrou o seu lugar" no Dragão

Lucho González terminou a carreira em março e continua a viver no Brasil, de onde conversou com O JOGO sobre o "seu" FC Porto que viu vencer o Benfica em dose dupla com duas exibições que deixam o antigo médio otimista quanto ao título. Aliás, até encontra semelhanças entre a atual equipa e a de 2007/08 que Lucho integrava e que, sob a orientação de Jesualdo Ferreira, venceu o campeonato com 20 pontos de avanço.

Sérgio Oliveira é o mais parecido com "El Comandante", segundo o próprio, e Vitinha o jogador que destaca. O que não consegue digerir é ver o compatriota Otamendi com uma camisola encarnada em campo...