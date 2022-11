Lucho González: "A ligação ao FC Porto será sempre eterna"

Declarações do antigo jogador do FC Porto em conversa por videoconferência com Rui Miguel Tovar, no Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga que decorre até domingo, no Porto.

FC Porto: "O FC Porto é um clube com um sentimento e uma essência de vencer muito grandes. Não me refiro só aos jogos, mas também no dia a dia. Quando há esse pensamento competitivo, sem relaxar e a tentar melhorar as coisas acabam por acontecer. Tenho a felicidade de ter passado por clubes que conquistaram vários títulos."

Golo em Hamburgo, para a Liga dos Campeões: "Foi um dos golos mais bonitos da minha carreira. Sei que podia rematar mais umas 20 vezes que não fazia outro igual, mandava a bola para a bancada... (risos) É daqueles momentos em que nem pensas: chutei e a bola entrou. O facto de termos vencido o jogo leva a que o golo ainda seja recordado de forma mais especial, até por tudo o que a Liga dos Campeões representa."

Assinar pelo FC Porto: "Lembro-me bem que na Argentina, quando começaram as negociações com o FC Porto, antes do Mundial da Alemanha, duvidavam muito da possibilidade de continuar na seleção ao vir para a liga portuguesa, pelo facto de não ser das mais fortes do mundo. O Corunha também me queria, mas o FC Porto foi o primeiro clube a mostrar, verdadeiramente, interesse por mim. Não tive dúvida alguma de que passava por ali o meu futuro. O Porto é uma cidade fantástica, o FC Porto é um dos clubes que mais me tocou. Sinto-me muito identificado com os valores do clube e da cidade. Sentia-me ali como se estivesse na Argentina, sempre tratado com muito respeito e carinho. A própria admiração de outros jogadores e equipas por mim era algo que não era propriamente normal. Será sempre eterna a ligação ao FC Porto."

Liga portuguesa: "Tem evoluído até agora. E não falo apenas do FC Porto, do Benfica e do Sporting, mas também de clubes como o Braga e o V. Guimarães, por exemplo, no que diz respeito às competições europeias. Isso só beneficia a liga. Vê-se na dificuldade que os três grandes têm em vencer as outras equipas, em casa ou fora."