Lucho González e o FC Porto: seis épocas, dez títulos e muito para contar

Lucho González coloca ponto final na carreira de futebolista aos 40 anos.

Foi através de Paulo Autuori, diretor técnico do Athletico Paranaense, que o mundo do futebol ficou a saber que Lucho González, médio argentino de 40 anos, vai colocar um ponto final na carreira de jogador. "El Comandante" terá direito a um jogo de despedida no Brasil e, depois, vai integrar a equipa técnica, agora liderada pelo português António Oliveira, de 38 anos.

Lucho é um nome que diz muito ao futebol português e, em particular, ao FC Porto. Chegou ao Dragão em 2005 e não demorou a afirmar-se de azul e branco. Na primeria época, o internacional alviceleste marcou 12 golos em 40 jogos oficiais, naquele que seria o ponto de partida para uma história de amor vivida em duas etapas.

Luis Oscar González deixaria o emblema portista em 2009, para rumar a França, onde vestiu as cores do Marselha, mas voltaria ao Dragão em 2012, para ajudar a equipa então orientada por Vítor Pereira a a revalidar o título de campeã nacional. A segunda parte da ligação de Lucho ao FC Porto conheceu o seu fim em 2014, quando o argentino abraçou o projeto exótico do Al-Rayyan, do Catar.

Com a camisola do FC Porto, Lucho conquistou dez títulos: foram seis campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças. Disputou 232 jogos oficiais, nos quais apontou 61 golos, e em muitos envergou a braçadeira de capitão. O carinho entre as partes permanece intacto, como o próprio fez questão de demonstrar ao longo dos últimos anos, e, em 2016, admitiu mesmo ter o desejo de voltar a estar ligado ao FC Porto: "Quando deixar de jogar, se a minha ideia passar por estar ligado ao futebol, não tenho dúvida de que vou tentar estar aqui no FC Porto".