Lucho destaca Sérgio Oliveira e comenta Corona: "É difícil deixar um clube como o FC Porto"

ENTREVISTA PARTE III - Lucho elogia o craque Luis Díaz, mas destaca o médio português. El Comandante lamenta ainda que Corona não esteja a passar por um bom momento, mas acredita que continua a ser útil, mesmo sem jogar com regularidade, pelos anos que leva de balneário

Luis Díaz tem conquistado toda a crítica e Lucho não é indiferente à qualidade do colombiano, que, acredita, será bem vendido pelos dragões "no momento certo", mas aponta Sérgio Oliveira e Vitinha como destaques. Do primeiro recorda os conselhos que lhe deu no início da carreira e aponta-o como aquele que tem as características mais aproximadas com as suas. O segundo considera uma revelação.

Que opinião tem do plantel do FC Porto?

-Há jogadores que estão a atravessar grandes momentos. O Pepe, apesar de terminar lesionado, foi fundamental na defesa, em 2021. No meio-campo, apareceu o Vitinha, um miúdo do clube que, sem dúvida, é uma das revelações. O ano do Sérgio Oliveira também foi muito bom, o que não me surpreendeu porque é um jogador que vem demonstrando o seu nível há várias épocas. Há vários jogadores com um bom rendimento que fazem com que a equipa seja muito competitiva.