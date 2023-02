Lucho destaca dupla e acredita: "Ganhar o clássico passa uma mensagem ao Benfica"

El Comandante acompanhou o clássico de Alvalade e destaca o golaço e a exibição do brasileiro, o "jogador-chave deste FC Porto" que vê a chegar ao título. Lucho elogia também a inteligência do patrão Uribe: "Sabe o momento exato em que a equipa deve atacar ou ficar com a bola". Saber sofrer e ter eficácia foram os segredos para o triunfo, diz.

Lucho González está a viver no Brasil, mas continua atento a tudo o que se passa no clube que mais marcou a sua carreira e, no domingo, não saiu da frente da televisão enquanto Artur Soares dias não apitou para fim do clássico de Alvalade.

Um duelo onde viu um FC Porto igual a si próprio, talhado para este tipo de jogos grandes e a deixar um aviso à navegação com a conquista dos três pontos: a luta pelo título, diz, está acesa e a crença na vitória final é ancorada, não só na sua própria experiência, mas também na qualidade da equipa orientada por Sérgio Conceição, um treinador que diz ser "apaixonado" pelo que faz e que tem feito crescer jogadores como Pepê, um "desequilibrador", ou Uribe, "fundamental na ausência de elementos como Otávio".