Luan Brito vai reforçar o FC Porto: confira os detalhes do acordo

Avançado deverá viajar rumo à Invicta no início da semana para ser apresentado como reforço da equipa B.

Tudo acertado entre Fluminense e FC Porto com vista à transferência de Luan Brito. Os dois clubes chegaram a acordo e o avançado vai reforçar a equipa B dos azuis e brancos a título de empréstimo, válido até junho de 2024.

O JOGO sabe ainda que os moldes do negócio incluem uma opção de compra de três milhões de euros por 80 por cento do passe do jovem jogador, de 20 anos.

Luan deverá viajar para a cidade do Porto no início da semana, sendo, posteriormente, apresentado. O dianteiro marcou ontem na vitória folgada da equipa de Sub-20 do "Flu" sobre o Imperatriz, por 6-0, depois de ter saltado do banco de suplentes na segunda parte. Terá sido o último jogo de Brito pelo emblema "tricolor" antes de assinar pelos dragões.