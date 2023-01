Luan Brito finta interesse do FC Porto: "Estou focado na Copinha"

Atacante que os dragões procuram contratar para a equipa B foi figura no triunfo do Fluminense

No dia em que alguma Imprensa brasileira especulou com uma alegada exigência de última hora do Fluminense ao FC Porto, Luan Brito esteve em destaque no triunfo obtido pelo clube carioca na Copinha. O avançado desejado pelos dragões saltou do banco ao intervalo e marcou os dois golos do emblema "tricolor" frente ao Taubaté.

Questionado sobre a possibilidade de rumar a Portugal durante a semana, Luan procurou fintar o tema. "Deixo isso para os meus empresários, para as pessoas que estão de fora. Estou no Fluminense, focado no dia a dia. Como disse, todas as vezes que entrar em campo vou dar o meu melhor, focado nos jogos aqui na Copinha com o Fluminense", referiu, entrevistado pelo portal "Saudações Tricolores".

Como O JOGO adiantou no sábado, em cima da mesa está uma proposta do FC Porto para o empréstimo do atacante de 20 anos por uma época, contemplando uma opção de compra de três milhões de euros por 80 por cento do passe. No Brasil foi avançado que o "Flu" estaria a pedir agora 4,5 M€, mas informações recolhidas pelo nosso jornal apontam no sentido de estar tudo acertado. Só falta mesmo a troca de documentação.

Veja os golos apontados por Luan Brito na partida desta segunda-feira: