Luan Brito, as referências no FC Porto e o exemplo a seguir "dentro e fora de campo"

Declarações de Luan Brito, avançado de 20 anos que reforça o FC Porto B por empréstimo do Fluminense, aos meios de comunicação oficiais dos dragões.

Sentimento: "É um momento único na minha vida. Estou muito feliz por chegar a um clube do tamanho do FC Porto e espero trazer muitas alegrias para os adeptos deste enorme clube."



Características: "Sou um avançado que procura sempre ajudar a equipa ao fazer golos e assistências no último terço. Eu gosto de fazer de pivô, sou um avançado de área e sempre que a bola estiver lá vou procurar fazer golos."



Referências: "O Taremi e o Evanilson, que veio do mesmo clube que eu, são referências para mim e espero chegar ao nível deles para dar muitas alegrias aos adeptos."

Evanilson é exemplo: "Falei com ele, disse que me vai receber bem e mostrar como funcionam as coisas. Sempre foi uma referência para mim no Fluminense, é um exemplo dentro e fora de campo."

Ambições: "Quero fazer muitos golos, dar alegrias aos adeptos, conquistar títulos e colocar o meu nome na história deste enorme clube."