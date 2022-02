Loum e o golo após a CAN: "Tenho uma mentalidade diferente, sou um animal"

Médio senegalês cedido pelo FC Porto ao Alavés marcou no triunfo por 2-1 frente ao Valência.

Mamadou Loum, médio senegalês emprestado pelo FC Porto ao Alavés, do principal escalão espanhol, vive uma boa fase da carreira. O jogador de 25 anos venceu recentemente a Taça das Nações Africanas e apontou um golo no triunfo (2-1) da equipa que representa frente ao Valência, no fim de semana passado.

"Tive pouco tempo para recuperar, mas também é verdade que tenho uma mentalidade diferente, sou um animal. Estou muito contente ple avitória, porque o Valência é uma equipa muit grande e trabalhámos bem para ganhar o jogo e continuar a lutar pela permanência", afirmou, citado pelo jornal espanhol "As".

"Para mim, todos os jogos são importantes, somos profissionas, mas estou muito contente porque penso que vamos continuar assim. Senti que faltava energia positiva à equipa. Quero dar elegria e mais contundência para ajudar o clube a alcançar os objetivos", vincou.

Loum leva 20 jogos realizados esta temporada, com dois marcados. O Alavés é 18.º e antepenúltimo classificado do campeonato espanhol, com 20 pontos em 24 jornadas.