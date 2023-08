Loum segue para a Arábia Saudita por empréstimo do FC Porto

Loum sonha com ao Mundial do Catar

Loum vai ingressar no Al Raed, por empréstimo do FC Porto

A SAD do FC Porto, que acabou a semana com dois casos para resolver entre os excedentários, consegui finalmente encontrar o destino para Loum. Fica a faltar Carraça, que deve rescindir.

Loum vai ingressar no Al Raed, por empréstimo do FC Porto, com o clube da Arábia Saudita a poder exercer a opção de compra no final da temporada.

O médio senegalês viaja esta domingo, na companhia do guarda-redes André Moreira, que assinou por uma época. Com mais duas de opção.