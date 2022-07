Loum fora do estágio do FC Porto: mais um rumor e um mesmo país

Fotografia: Futebol Clube do Porto

Loum trabalhou no Olival, mas não seguiu para o Algarve

Médio é, desta vez, apontado ao Almería.

Riscado do estágio que o FC Porto começou a realizar esta quarta-feira no Algarve, Loum continua a ter muito mercado em Espanha, depois da boa época ao serviço do Alavés.

Um dia depois de ter sido apontado ao Cádiz, o médio senegalês foi colocado na lista de possíveis reforços do Almería.

Loum disse a O JOGO, recentemente, que tem vontade de continuar na I Liga espanhola. Na última época esteve cedido ao Alavés, onde fez 32 jogos, com dois golos marcados.