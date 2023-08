Loum e Carraça no FC Porto B e ainda sem destino

Médio e lateral entraram no último ano de contrato com os dragões. Rescisão é hipótese.

A menos de um mês do fecho do mercado de transferências, a SAD do FC Porto ainda tem dois casos para resolver entre os excedentários: Loum e Carraça. Os dois estão já no último ano de contrato com os dragões, pelo que a rescisão não é um cenário a descartar. Desde logo, porque não fará sentido um novo empréstimo. O trinco, recorde-se, esteve no Reading, que caiu para a League One, em Inglaterra, enquanto que o lateral esteve ao serviço do Gil Vicente.

Ambos apresentaram-se ao serviço no Olival no início de julho e, de acordo com informações recolhidas por O JOGO, nos últimos tempos têm estado a treinar com o plantel da equipa B, enquanto aguardam pela definição dos respetivos futuros. Se Carraça chegou ao Dragão a custo zero, depois de terminar a ligação ao Boavista, já Loum motivou um investimento avultado por parte da SAD: 7,5 milhões de euros. Contudo, nunca se conseguiu impor no Dragão, tendo feito apenas 23 jogos pela equipa principal em dois anos e meio. Seguiram-se empréstimos a Alavés e Reading, onde jogou com regularidade, mas não convenceu ao ponto de os clubes avançarem para uma compra.