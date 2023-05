Loum despede-se do Reading: "Vou regressar ao FC Porto"

Médio foi emprestado pelo FC Porto ao Reading, da segunda divisão inglesa. Tem mais um ano de contrato com os dragões.

O Reading não vai acionar a opção de compra no valor de cinco milhões de euros e o empréstimo de uma temporada chegou ao fim, pelo que Mamadou Loum vai voltar ao FC Porto, pelo menos até definir o seu futuro. O médio senegalês tem contrato com os dragões até junho de 2024.

Esta quinta-feira, o jogador de 26 anos despediu-se do emblema inglês, com uma mensagem nas redes sociais.

"A minha passagem pelo Estádio Madejski chega ao fim e quero expressar a minha profunda gratidão aos fantásticos adeptos, funcionários e colegas de equipa que tornaram a minha experiência aqui inesquecível. Do fundo do meu coração, obrigado pelo vosso apoio inabalável durante os altos e baixos. Vou guardar com carinho as memórias e amizades que fiz durante o meu tempo em Reading, foi realmente uma viagem incrível. Embora vá regressar ao FC Porto, manterei sempre o Reading perto do meu coração e só recordarei os bons momentos que aqui passei. Não tenho dúvidas de que o clube vai recuperar e lutar no futuro próximo para voltar ao lugar que lhe pertence. Mais uma vez, obrigado pelo vosso apoio e paixão durante toda a época. Sentirei a vossa falta e desejo-vos as maiores felicidades", escreveu.

O Reading ficou em 22.º lugar do Championship, sendo despromovido à terceira divisão do futebol inglês. Loum participou em 32 jogos (um golo e uma assistência).

Contratado pelo FC Porto ao Braga, em janeiro de 2019, o internacional senegalês por três ocasiões não faz parte do plantel portista nas duas últimas épocas: emprestado ao Alavés (32 jogos e dois golos) e este ano ao Reading.