Pepe e Loum desentenderam-se no final do Farense-FC Porto

Loum recorreu às redes sociais horas depois do Farense-FC Porto, da 15ª jornada da I Liga

Pepe e Loum, dois dos jogadores do FC Porto que estiveram em campo na vitória por 1-0 no reduto do Farense, desentenderam-se no final do encontro. Nas imagens televisivas, foi possível ver o capitão dos dragões a cumprimentar o médio senegalês, que parece dizer algo que não agrada ao internacional português.

Na rede social Twitter, Loum explicou o sucedido e pediu desculpa: "Gostaria de pedir desculpas a todos os fãs do FC Porto pelo infeliz incidente que ocorreu esta noite. Isto nunca deveria ter acontecido. Pepe é um irmão mais velho e eu aprendi muito com ele. Às vezes o desejo de ganhar um jogo faz com que algumas coisas lamentáveis aconteçam de um lado ou do outro. Eu sempre fui um modelo de disciplina e devoção no clube e pretendo mantê-lo assim", pode ler-se em dois tweets.