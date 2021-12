Loum analisa Díaz e Corona e lembra episódio com Pepe: "Mostrámos caráter..."

ENTREVISTA, PARTE III - Loum, médio emprestado pelo FC Porto ao Alavés, em entrevista a O JOGO

A última época de Loum pelo FC Porto ficou marcada por um episódio com Pepe, no Algarve, no final do encontro com o Farense.

Numa altura em que os portistas festejavam a vitória, os dois jogadores pegaram-se no relvado e tiveram de ser separados pelos companheiros. Como O JOGO escreveu, o desentendimento teve como origem uma chamada de atenção do capitão ao senegalês quando este efetuava exercícios de aquecimento e foi entretanto sanado.