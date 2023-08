Lotação esgotada para o FC Porto-Farense

Estádio do Dragão

Estádio do Dragão vai estar cheio no domingo, para o jogo referente à segunda jornada da I Liga.

Estão esgotados os bilhetes para o FC Porto-Farense, que se disputa no domingo, a partir das 18h00. O Estádio do Dragão vai estar lotado para aquele que será o primeiro jogo oficial da temporada 2023/24 no reduto dos azuis e brancos.

Depois da vitória por 2-1 sobre o Moreirense, na ronda inaugural da I Liga, os dragões recebem o Farense na segunda jornada.

O valor dos ingressos, recorde-se, variava entre os 13 e os 70 euros.