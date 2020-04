Lopetegui vira-se para Diogo Leite, mas está dependente de ex-FC Porto

Lopetegui tem seguido a carreira do defesa-central. Avanço depende da venda de Diego Carlos.

O Sevilha, orientado por Julen Lopetegui, tem Diogo Leite na lista de potenciais reforços para a próxima temporada, tal como O JOGO revelou.

De acordo com notícias da Imprensa espanhola de sábado, o emblema andaluz só apresentará uma proposta concreta ao FC Porto caso Diego Carlos (jogou no FC Porto B e no Estoril) seja entretanto transferido para um grande clube europeu. O Barcelona é um dos clubes que pretende o central brasileiro. Ou seja, numa luta de "Diogos", Lopetegui só avançará para Leite se perder Carlos.

O Valência deve, assim, ter concorrência na corrida pela contratação do portista. Até porque esta não é a primeira vez que o Sevilha manifesta interesse pelo central. Em janeiro de 2019, ainda antes da chegada de Lopetegui, o clube andaluz já tinha tentado o empréstimo do defesa-central (tal como o Besiktas), numa proposta que viria a ser recusada pela SAD dos dragões. Durante o último verão foi a vez do Southampton (empréstimo com opção de compra) e Feyenoord (empréstimo sem opção) também verem negadas as suas intenções. Sempre por indicação de Sérgio Conceição, que travou a saída do central.

Diogo Leite tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros e um contrato válido com o FC Porto até ao final de junho de 2023

Certo é que, aos 21 anos, e apesar de ser apenas o quarto defesa-central na hierarquia do plantel, Diogo Leite é um dos alvos mais apetecíveis do mercado. A juventude e a grande margem de progressão, aliadas à sua qualidade individual e passado nas seleções mais jovens de Portugal, surgem como fatores decisivos para o interesse de vários clubes. No caso do Valência, há várias fontes a falar numa oferta de "20 milhões de euros", apesar da cláusula de rescisão do jogador estar nos 40 milhões de euros. Esta temporada, o internacional Sub-21 português, que tem contrato até junho de 2023 (facto que garante margem negocial à SAD), já participou em 13 jogos, 10 como titular, num total de 909 minutos. Pelo meio ainda marcou um golo, no triunfo (1-0) sobre o Santa Clara.