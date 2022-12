"Lopetegui? É preciso não esquecer que apanha o tempo das arbitragens lastimáveis"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, lembrou as passagens de Julen Lopetegui e Nuno Espírito Santo pelos dragões na segunda parte do programa especial intitulado "Os Homens do Presidente", do Porto Canal

Sobre Julen Lopetegui: "O Lopetegui tinha um jogo de que as pessoas não gostavam, mas é preciso não esquecer que é ele quem apanha o tempo das arbitragens lastimáveis do tempo do Vítor Pereira. Não podemos dizer que não fomos prejudicados por isso e depois não dar o conforto ao treinador. É evidente que fruto dessas coisas e também de falta de audácia não venceu nada. Ao fim desses dois anos entendemos que o melhor era acabar a nossa ligação. Mas curiosamente mantenho uma excelente relação com ele, porque tivemos um convívio muito agradável. Gosto muito de ter os amigos, mas têm de fazer tudo para ganhar."

Sobre Nuno Espírito Santo: "Foi muito vítima de arbitragem, mas acho que o Nuno não conseguiu entrar bem nos jogadores. Trabalhava muito bem o setor defensivo, mas faltou-lhe empatia com os jogadores. Acho que o Nuno desconfiava de toda a gente. Ia para um almoço com o staff e não falava, estava sempre fechado nele mesmo. Não criou empatias com ninguém, nem com os jogadores. Faltou isso para que, quando era preciso darem algo mais, os jogadores estivessem dispostos a tal. O feitio dele era muito introspetivo, não ajudou e foi vítima das arbitragens."

Leia também Cristiano Ronaldo "Cristiano Ronaldo? Seria um grande golpe para o futebol árabe" Internacional pelo Equador que passou pelo Sporting em 2009/10 e joga atualmente no Abha Club, da Arábia Saudita, Felipe Caicedo gostava de ver CR7 naquele país