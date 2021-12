Longe do habitat: FC Porto é dos menos rodados na Liga Europa e dos mais experientes na Champions

Só o plantel do Sheriff está menos habituado à Liga Europa do que o do FC Porto. Olhando à Champions, a história é diferente...

O FC Porto caiu para a Liga Europa e estará muito longe de se sentir em casa.

A Champions é o habitat do clube e uma vistoria à bagagem dos 24 plantéis que agora fazem parte da Liga Europa só reforça essa ideia: o grupo de Sérgio Conceição é dos que somam menos jogos na prova (127) e, ao mesmo tempo, um dos mais rodados na Liga dos Campeões (442), conforme mostra a infografia abaixo.