Lokomotiv sobe parada por Soares: confira a proposta a chegar ao FC Porto

Tiquinho Soares, avançado do FC Porto

O Lokomotiv está na disposição de subir a parada para levar Soares para a Rússia. De acordo com informações recolhidas por O JOGO, o clube moscovita prepara-se para fazer chegar às instalações da SAD uma oferta que ultrapassa a fasquia dos dez milhões de euros, mas que ainda fica algo distante do pretendido inicialmente pelo FC Porto (15 milhões de euros).

Enquanto as duas partes não chegam a um entendimento, o atacante vai continuando a trabalhar no Olival e os restantes interessados vão alimentando a esperança de poder intrometer-se na negociação. É o caso, segundo a Imprensa turca, do Fenerbahçe.

O portal "Fotospor" garante mesmo que o clube de Istambul pondera avançar com uma proposta de empréstimo com opção de compra, cenário que não agrada aos dragões, até porque Tiquinho se encontra no último ano de contrato.

Da Turquia, de resto, surgiram na sexta-feira também notícias de que o Besiktas mantém-se interessado em garantir Aboubakar. Antes, porém, estará a exigir que o internacional camaronês faça um teste na Alemanha ou na Suíça para certificar que não tem qualquer problema físico crónico que o impeça de jogar regularmente.

Fora do pensamento dos turcos está já Zé Luís, que foi associado ao Celta de Vigo nos últimos dias. O treinador dos galegos, de resto, foi confrontado com o tema, mas Óscar García fintou-o. "Nenhum dos que estão a ser equacionados pode ajudar-nos neste fim de semana", atirou.