Campeão do Mundo de Sub-17 há quatro anos, Danny Loader pode ter na afirmação no FC Porto uma possível porta de regresso à seleção de Inglaterra.

José Gomes treinou Danny Loader no Reading, em Inglaterra, antes da mudança do jovem avançado para o FC Porto e, em declarações a O JOGO, defende que, por aquilo que conhece do jogador, este estará totalmente focado em "aproveitar todos os minutos e oportunidades" que vão surgindo no Dragão.