Loader seguro até 2025 e de olho na pré-época, Tomás Esteves deve ser emprestado

FC Porto ativou o prolongamento do contrato do avançado que Conceição quis ter por perto. Será chamado a apresentar-se em julho... se o mercado não ditar leis. Quase a fazer 22 anos, o inglês duplicou o rendimento do primeiro para o segundo ano na formação secundária. Não é certo que seja defitivamente integrado, mas poderá continuar a mostrar-se.

Danny Loader foi a figura maior da equipa B do FC Porto em 2021/22 e, agora, seguem-se desafios noutros patamares. Ao fim de dois anos na Invicta sob as ordens de António Folha, mas com Sérgio Conceição muito atento, o avançado inglês convenceu o clube a ativar uma cláusula que prolonga o contrato até 2025, abrindo-se uma nova etapa.

Aos 21 anos (completa 22 em agosto), Loader é um ativo interessante a todos os níveis para o FC Porto e, neste momento, está previsto apresentar-se no Olival a 1 de julho, no arranque dos trabalhos de pré-época do escalão principal. Isto, claro, se o mercado não ditar leis, uma vez que os portistas não fecham por completo a porta a uma transferência se aparecer uma oferta tentadora.