Loader foi chamado ao treino do FC Porto. Quem é, afinal, o avançado inglês?

Loader em ação no FC Porto B

Há mais de um ano no clube, Loader deu nas vistas na época de estreia na equipa B e evidencia muita ambição no discurso. Colombiano Luis Díaz é a referência

Com o declarado "objetivo de chegar à equipa principal", traçado em agosto de 2020, na apresentação pelo FC Porto, Danny Loader deu, esta sexta-feira, mais um passo para concretizar esse desiderato, ao ser chamado por Sérgio Conceição para participar no último treino de preparação da equipa A antes de enfrentar o Boavista.

O extremo inglês, de 21 anos, a cumprir a segunda época no clube portista, no qual disse ser "uma bênção estar", assim que chegou vindo do Reading, aumentou recentemente a sua forma ao serviço da formação secundária azul e branca.

Danny Loader foi titular nos últimos três jogos da formação B, orientada por António Folha, atravessando, por isso, a melhor série nesta temporada, já que, até à sexta jornada, alinhara no onze inicial só nas duas primeiras rondas da Liga SABSEG.

O extremo contabiliza, em oito participações, 548 minutos (260 dos quais entre a sexta e oitava rondas), e um golo apontado, aos 89', na visita ao Covilhã, particularmente decisivo e vistoso, dado que desbloqueou uma igualdade com um pontapé acrobático.

Recuando no tempo, em 2020/21, a época de estreia, Loader mostrou ao que vinha ao ser um dos jogadores mais influentes na equipa B e um dos melhores marcadores. O extremo foi titular em 31 de 32 jogos, celebrou oito tentos e fez duas assistências.

Agora, além do próprio alento recebido com a chamada de Conceição, Loader teve a chance prazerosa de trabalhar com Luis Díaz, pois segue o extremo colombiano em especial. "É alguém para quem olho", revelou numa entrevista dada em setembro.

Nessa mesma ocasião, Danny Loader reforçou a manifestação de ambição feita em 2020, ao prometer à massa adepta portista "mais golos", "envolvimento" na zona atacante do terreno e "mostrar tudo o que posso dar" pelo FC Porto.