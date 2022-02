"Liverpool, Manchester City e FC Porto jogam o melhor futebol da Europa"

Palavras de Arrigo Sacchi, histórico treinador italiano.

O FC Porto soma 16 vitórias consecutivas no campeonato, com Sérgio Conceição a igualar o registo de Villas-Boas, e o bom percurso dos dragões merece elogios lá fora. Arrigo Sacchi, histórico treinador italiano do Milan, clube que orientou nas décadas de 1980 e 1990, coloca a equipa azul e branca entre as que melhor futebol produzem na Europa.

A propósito do rescaldo do dérbi entre Inter e Milan (1-2), Sacchi fez uma análise aos treinadores Simone Inzaghi e Stefano Pioli, mencionando o FC Porto. "São dois bons treinadores, têm de acreditar ainda mais no que fazem e no seu próprio jogo. Precisam de mais convicção a fim de dar um estilo à equipa. Veja-se o Liverpool, o Manchester City mas também o FC Porto, as equipas que estão a exprimir o melhor futebol da Europa", afirmou ao jornal "Gazzetta dello Sport."

Recorde-se que o FC Porto vai medir forças com uma equipa italiana, a Lázio, no play-off da Liga Europa.