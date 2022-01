Liverpool envia médicos até à Argentina para fechar negócio por Luis Díaz

Avaliação física de Díaz é a única etapa que falta completar para a mudança de "El Guajiro" para Anfield. Proposta do Liverpool agrada ao FC Porto e jogador quer o novo desafio

A quatro dias do fecho de mercado, o Liverpool quer evitar falhar a contratação imediata de Luis Díaz, por estar na seleção da Colômbia, e enviou, por isso, uma equipa de médicos, relata o "The Independent", para a Argentina para realizar os indispensáveis exames clínicos para fechar a aquisição do extremo do FC Porto.

Ademais, os "reds" pretendem assegurar que o Tottenham, ou eventualmente outro clube grande de Inglaterra, não se intromete e ganhe vantagem na corrida pelo craque.

A avaliação física de Díaz é a única etapa que falta completar para a mudança de "El Guajiro" para Anfield, dado que o atleta, sabe O JOGO, aceitou rumar ao clube da Premier League, que vai desembolsar 45 milhões de euros, mais 15 por objetivos.

Tal como o nosso jornal escreveu, o extremo internacional colombiano queria um clube de uma dimensão maior, que lute por títulos e que vá à Liga dos Campeões e, por isso, preferiu os "reds" aos londrinos do Tottenham.

O Liverpool entrou em cena e apresentou uma oferta formal idêntica à do rival de Londres e que vai de encontro de encontro às pretensões de Pinto da Costa, que não pretendia abrir mão do jogador por menos de 60 milhões de euros.

A proposta do Liverpool, com o extra por objetivos, chega a esse valor. Por outro lado, resta saber se o acordo entre as partes implica a saída imediata do jogador ou se a transferência apenas acontecerá, realmente, no final da época.

Luis Díaz está, recorde-se, ao serviço da seleção da Colômbia, para disputar jogos relativos à qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.