Liverpool agarra Luis Díaz e adeptos do FC Porto não escondem desilusão

Adeptos não escondem desilusão nas publicações do FC Porto nas diversas redes sociais

Os adeptos do FC Porto estavam com o coração nas mãos desde a reabertura do mercado e, grosso modo, ficaram desiludidos com a iminente perda de Luis Díaz.

A saída no final da época já era um cenário relativamente previsível, mas a transferência imediata do avançado levou a uma corrente de manifestações de frustração nas diversas publicações do clube nas redes sociais.

Alguns compreendem, enquanto para outros a despedida imediata de Díaz poderia significar um encaixe de valores mais avultados.

