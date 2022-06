Liverpool admira Otávio, mas empresário do médio não está em Inglaterra

O "Mirror" indica que o interesse do Liverpool no médio se reacendeu, mas até à data o clube nunca formalizou uma proposta.

As recorrentes promessas de casamento entre o Liverpool e Otávio, que fizeram correr alguma tinta no último defeso, voltaram ontem às páginas de um jornal inglês. Segundo o "Mirror", o interesse dos reds no médio reacendeu-se e, por causa disso, existirá a expectativa no FC Porto de que pudessem avançar com uma oferta de 40 M€.

O tabloide escreve mesmo que esta semana será "crucial para o futuro" do internacional português e que o seu empresário, Israel Oliveira, já estaria em Inglaterra a tentar alinhavar uma operação por uma verba ainda mais alta (45 M€). Uma informação desmentida a O JOGO por fonte próxima do jogador, embora a possibilidade de surgir propostas pelo "Baixinho" até ao encerramento do mercado não esteja descartada.

Voltando ao Liverpool, a admiração que nutre por Otávio não é uma novidade absoluta. Devido aos confrontos com o FC Porto no passado, bem como ao profundo conhecimento que dois dos adjuntos de Jurgen Klopp têm do clube e do campeonato português - Pepjin Lijnders e Vítor Matos -, o clube da cidade dos Beatles foi sempre alimentando este interesse. Daí a avançar com uma proposta, contudo, foi sempre uma longa distância, até porque os dragões nunca aceitaram baixar a fasquia negocial por um jogador imprescindível para Sérgio Conceição nas últimas épocas. Nesta fase do defeso, em que ainda haveria tempo para encontrar uma alternativa, só 40 M€ farão a sociedade azul e branca admitir conversar, seja com os reds, com outros potenciais interessados na Premier League ou de outro qualquer campeonato mais endinheirado. Caso contrário, será tempo perdido.