Lista do FC Porto para a Liga dos Campeões não apresenta cortes

Com cinco "miúdos" a integrarem a lista B, Sérgio Conceição tem todos os elementos do plantel disponíveis para atacar as provas europeias.

O empréstimo de Diogo Leite ao Braga no último dia do mercado de transferências permitiu que o FC Porto inscrevesse todos os elementos do plantel na UEFA. O nome dos 27 jogadores que ficaram no clube estão na lista enviada ao organismo que tutela as provas europeias e foi divulgada esta sexta-feira.

Devido às regras impostas pelo fair-play financeiro, os portistas só podem incluir 23 jogadores [em vez dos 25 habituais] na lista A, mas como só têm sete [o limite mínimo são oito] jogadores formados localmente - Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Nanu, Manafá, Diogo Costa, Sérgio Oliveira e Bruno Costa - perdem uma das vagas.

Para "compensar", o FC Porto tem cinco elementos incluídos na lista B, e, por isso, Sérgio Conceição não será obrigado a fazer escolhas, como na época passada em que, por exemplo, deixou o então reforço Carraça de fora. Agora, cabem todos. Mesmo aqueles que ainda não foram convocados para qualquer dos jogos do campeonato.

João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Vitinha e Francisco Meixedo nasceram depois de 1 de janeiro de 2000 e estiveram "elegíveis para jogar pelo clube [...] por um período ininterrupto de dois anos desde o seu 15.º aniversário na altura em que são inscritos na UEFA". Por isso, integrama tal segunda lista, ao contrário de Diogo Costa (nasceu em setembro de 1999) e de Diogo Leite, se este tivesse ficado.

Na lista A, o FC Porto inclui 15 jogadores "sem limitações" (Marchesín, Marcano, Mbemba, Zaidu, Wendell, Pepe, Uribe, Grujic, Otávio, Luis Díaz, Taremi, Pepê, Corona, Toni Martínez e Evanilson), mais os sete já referidos formados localmente.

Lista de inscritos: Marchesín, Cláudio Ramos, Francisco Meixedo, Diogo Costa, Fábio Cardoso, Pepe, Marcano, Zaidu, Manafá, Mbemba, Wendell, Nanu, Uribe, Grujic, Vitinha, Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Fábio Vieira, Luis Díaz, Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Corona, João Mário, Toni Martínez e Evanilson.