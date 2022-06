"Lincoln? Devem andar todos a dormir"

João Henriques foi treinador de Lincoln no Santa Clara

"Já disse em jeito de brincadeira, que devia estar toda a gente a dormir, deixando um jogador da qualidade do Lincoln sem o adquirir", refere João Henriques, esta segunda-feira, convidado pela Rádio Renascença a comentar a notícia d' O JOGO sobre o interesse do FC Porto no brasileiro do Santa Clara.

"Seria mais um jogador que encaixava na perfeição, para a versatilidade que o FC Porto tem apresentado nos últimos tempos, tanto no 4x4x2 como no 4x3x3. É um jogador que pode oferecer várias soluções, tem qualidade para isso e, como indica a sua personalidade, tem capacidade para se integrar numa equipa com a exigência do FC Porto", referiu também o ex-técnico da equipa açoriana.

"É o melhor jogador da Liga portuguesa na bola parada. Tem um pé esquerdo fantástico e é uma bola única, muito tensa, forte e bem colocada, que beneficia as assistências e até mesmo a situação de fazer golo. Conhece tudo o que jogo precisa em cada um dos momentos e tem todos os argumentos técnicos que se possa exigir. Tem um jogo entre linhas muito bom, aquele puro 10 que pode fazer a ligação entre linhas de uma forma muito boa e ainda tem a versatilidade de jogar em duas ou três posições com a mesma qualidade", refere ainda.

"Como nós costumamos dizer, faz de nove e meio, um segundo avançado. Pode também ser um número 8, ou um falso ala, tal como o FC Porto utiliza o Otávio nessa situação", conclui.