"Lima Pereira será sempre um símbolo e ficará no coração do Varzim"

Joaquim Jorge representou o clube poveiro nas cerimónias fúnebres do antigo internacional português.

Joaquim Jorge, diretor-geral do Varzim, representou o clube poveiro nas cerimónias fúnebres de Lima Pereira, que se realizaram esta segunda-feira. O dirigente lamentou a partida de um "símbolo".

"Um dia muito triste, a partida de um símbolo do Varzim na década de 70, que depois deu continuidade à sua bela carreira no FC Porto e na Seleção Nacional. É um dia triste para a família varzinista, um grande abraço do Varzim e da Póvoa para a família de Lima Pereira, que será sempre um símbolo e ficará sempre no coração do clube", afirmou.

"Não foi por acaso que o Lima Pereira, estando no Varzim, chamou a atenção e foi representar o FC Porto, onde alcançou vários títulos, e a Seleção. É um símbolo nacional e uma pessoa que levou o nome da Póvoa e do Varzim para além do país", considerou ainda Joaquim Jorge..