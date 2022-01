"Lima Pereira era um homem com H grande, um jogador de eleição"

André foi companheiro de equipa do malogrado ex-jogador no FC Porto.

André, antigo médio que representou o FC Porto entre 1984 e 1995, marcou presença, esta segunda-feira, nas cerimónias fúnebres de Lima Pereira e, em declarações a O JOGO, lembrou o antigo companheiro de equipa como "um jogador de eleição".

"O que posso dizer? O dia da morte dele foi um muito infeliz, era meu amigo de 40 e tal anos. Estive no Varzim com ele, no FC Porto, no scouting, estava na Póvoa todos os dias com ele... Uma perda de um amigo de enorme credibilidade, de um homem com H grande. De certeza que vamos sentir a falta dele todos os dias", começou por referir o ex-internacional português, de 64 anos.

"Era um jogador de eleição. Um jogador que ganhou quatro campeonatos pelo FC Porto, uma Champions, foi campeão do Mundo... Vai ser sempre lembrado na história do clube. Eu jogava à frente dele e havia poucos defesas assim, de desarmar e entregar a bola sem inventar. Fiz parte do plantel do Varzim com ele e já sabia como funcionava. Um jogador incrível. Teve poucas lesões durante os anos que jogou e no Varzim deixou imensas saudades. Um jogador carismático. Vamos sentir muito a falta dele", reiterou André.