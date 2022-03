Iniciativa pioneira do clube portista é composta pela pronúncia de detalhes (mais) específicos sobre onde e como está a decorrer a ação no jogo. Acesso será alargado em breve

O projeto de audiodescrição do FC Porto, sustentado num relato inclusivo destinado a adeptos portistas invisuais, no clássico contra o Sporting, em fevereiro passado, foi distinguido pela Liga Portugal com o prémio "Responsabilidade Social".

"É uma nova forma de comunicar com os adeptos e é extremamente valiosa. É um excelente exemplo de como é possível trabalhar o "fan engagement" pela inclusão. Orgulha-nos que tenha decorrido pela primeira vez num jogo da I Liga", enalteceu Tiago Madureira, diretor executivo do organismo.

A iniciativa pioneira do clube, dirigida a pessoas com cegueira, é semelhante ao relato radiofónico habitual, mas é composto por detalhes (mais) específicos sobre onde e como está a decorrer a ação em determinado momento do jogo.

"É um motivo de orgulho. Somos um clube que, desde 1893, tem a comunidade e as pessoas como um dos pilares mais importantes. E tudo o que possamos fazer para que elas se sintam melhor quando convivem com a nossa marca é, para nós, muito importante", realçou Tiago Gouveia, diretor de marketing.

O relato inclusivo, testado no encontro entre o FC Porto e o Sporting, originou, inclusive, uma pequena produção (documentário) na qual é explicada a experiência por quem narrou, em pleno estádio, e por quem foi beneficiado por ela.

Pedro Lima, sócio e adepto do FC Porto, que esteve na bancada do Estádio do Dragão, destacou, em jeito de elogio, que teve "a noção clara do desenrolar do jogo e que isso nem sempre acontecia no relato tradicional" feito por rádios.

Este relato inclusivo será alargado, na receção portista ao Santa Clara (3 de abril), a todas as pessoas que sejam portadoras de incapacidade visual. Os moldes do acesso ao mesmo serão divulgados oportunamente pelo clube portuense.